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8 июня, 12:22

Иностранным журналистам показали готовые к передаче тела бойцов ВСУ

Иностранным журналистам показали готовые к передаче тела бойцов ВСУ. Обложка © Газета «Известия»

Иностранным журналистам показали готовые к передаче тела бойцов ВСУ. Обложка © Газета «Известия»

Иностранным журналистам продемонстрировали готовность России передать Украине тела погибших военнослужащих ВСУ. На стоянке грузовиков в Брянской области представителям СМИ показали рефрижераторы с замороженными останками, аккуратно упакованными в специальные пакеты. Видео с места опубликовал корреспондент газеты «Известия».

Иностранным журналистам показали готовые к передаче тела погибших украинских военнослужащих. Видео © Telegram / Газета «Известия»

Напомним, передача тел бойцов ВСУ должна была пройти ещё вчера, но украинская сторона не явилась в обозначенное место. МИД РФ назвал это неуважением к собственным гражданам. Рефрижераторы остались в Брянской области. Глава переговорной группы РФ генерал-лейтенант Александр Зорин сообщил о сигналах о том, что Киев может перенести процедуру на следующую неделю, но официальных подтверждений от руководства Незалежной не было.

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Юрий Лысенко
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