Иностранным журналистам показали готовые к передаче тела бойцов ВСУ

Иностранным журналистам продемонстрировали готовность России передать Украине тела погибших военнослужащих ВСУ. На стоянке грузовиков в Брянской области представителям СМИ показали рефрижераторы с замороженными останками, аккуратно упакованными в специальные пакеты. Видео с места опубликовал корреспондент газеты «Известия».