Иностранным журналистам показали готовые к передаче тела бойцов ВСУ
Иностранным журналистам показали готовые к передаче тела бойцов ВСУ. Обложка © Газета «Известия»
Иностранным журналистам продемонстрировали готовность России передать Украине тела погибших военнослужащих ВСУ. На стоянке грузовиков в Брянской области представителям СМИ показали рефрижераторы с замороженными останками, аккуратно упакованными в специальные пакеты. Видео с места опубликовал корреспондент газеты «Известия».
Иностранным журналистам показали готовые к передаче тела погибших украинских военнослужащих. Видео © Telegram / Газета «Известия»
Напомним, передача тел бойцов ВСУ должна была пройти ещё вчера, но украинская сторона не явилась в обозначенное место. МИД РФ назвал это неуважением к собственным гражданам. Рефрижераторы остались в Брянской области. Глава переговорной группы РФ генерал-лейтенант Александр Зорин сообщил о сигналах о том, что Киев может перенести процедуру на следующую неделю, но официальных подтверждений от руководства Незалежной не было.