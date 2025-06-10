Дрон заснял удар ракетой X-22 по буровой установке «Таврида», откуда Киев хотел атаковать Крым

Российские военные нанесли удар крылатой ракетой Х-22 по самоподъемной буровой установке «Таврида» в Черном море, которую использовали Вооруженные силы Украины. Согласно информации проекта «Изнанка», на платформе размещались сотрудники украинской разведки (ГУР), беспилотные летательные аппараты, системы радиоэлектронной борьбы и пункт дозаправки морских дронов.

По данным источника, в момент удара на установке готовился запуск беспилотников для атаки на Крым. Инцидент произошел на фоне продолжающегося противостояния в акватории Чёрного моря, где активно применяются как воздушные, так и морские дроны.