Дрон заснял удар ракетой X-22 по буровой установке «Таврида», откуда Киев хотел атаковать Крым
ВС РФ ударили ракетой X-22 по использовавшейся ГУР буровой установке «Таврида»
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Российские военные нанесли удар крылатой ракетой Х-22 по самоподъемной буровой установке «Таврида» в Черном море, которую использовали Вооруженные силы Украины. Согласно информации проекта «Изнанка», на платформе размещались сотрудники украинской разведки (ГУР), беспилотные летательные аппараты, системы радиоэлектронной борьбы и пункт дозаправки морских дронов.
Удар ракетой X-22 по позициям ГУР на буровой установке. Видео © Изнанка
По данным источника, в момент удара на установке готовился запуск беспилотников для атаки на Крым. Инцидент произошел на фоне продолжающегося противостояния в акватории Чёрного моря, где активно применяются как воздушные, так и морские дроны.
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