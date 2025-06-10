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10 июня, 17:31

Дрон заснял удар ракетой X-22 по буровой установке «Таврида», откуда Киев хотел атаковать Крым

ВС РФ ударили ракетой X-22 по использовавшейся ГУР буровой установке «Таврида»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Российские военные нанесли удар крылатой ракетой Х-22 по самоподъемной буровой установке «Таврида» в Черном море, которую использовали Вооруженные силы Украины. Согласно информации проекта «Изнанка», на платформе размещались сотрудники украинской разведки (ГУР), беспилотные летательные аппараты, системы радиоэлектронной борьбы и пункт дозаправки морских дронов.

Удар ракетой X-22 по позициям ГУР на буровой установке. Видео © Изнанка

По данным источника, в момент удара на установке готовился запуск беспилотников для атаки на Крым. Инцидент произошел на фоне продолжающегося противостояния в акватории Чёрного моря, где активно применяются как воздушные, так и морские дроны.

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Юрий Лысенко
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