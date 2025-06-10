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10 июня, 09:41

Су-34 проведал украинский ПВД под Купянском, оставив на память дым и руины — видео

Минобороны: Су-34 нанёс удар авиабомбой ОДАБ-1500 по ПВД ВСУ под Купянском

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mikhail Syritsa

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mikhail Syritsa

Российский Су-34 сбросил авиабомбу ОДАБ-1500 по пункту временной дислокации ВСУ в районе Купянска. Об этом информирует пресс-служба Минобороны РФ.

Удар авиабомбой по пункту временной дислокации ВСУ под Купянском. Видео © Telegram / Минобороны России

«В районе Купянска экипаж самолёта Су-34 ВКС России нанёс авиационный удар бомбой ОДАБ-1500 с универсальным модулем планирования и коррекции по пункту временной дислокации 114 обр теробороны ВСУ», — сказано в публикации.

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Ранее в Минобороны показали, как российский «Солнцепёк» отработал по украинским позициям в Новопавловке ДНР. По фортификациям противника прилетело порядка 11 снарядов огнемётной системы — тем, кто там находился, не позавидуешь.

Юрий Лысенко
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