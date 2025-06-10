Су-34 проведал украинский ПВД под Купянском, оставив на память дым и руины — видео
Минобороны: Су-34 нанёс удар авиабомбой ОДАБ-1500 по ПВД ВСУ под Купянском
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Российский Су-34 сбросил авиабомбу ОДАБ-1500 по пункту временной дислокации ВСУ в районе Купянска. Об этом информирует пресс-служба Минобороны РФ.
Удар авиабомбой по пункту временной дислокации ВСУ под Купянском. Видео © Telegram / Минобороны России
«В районе Купянска экипаж самолёта Су-34 ВКС России нанёс авиационный удар бомбой ОДАБ-1500 с универсальным модулем планирования и коррекции по пункту временной дислокации 114 обр теробороны ВСУ», — сказано в публикации.
Ранее в Минобороны показали, как российский «Солнцепёк» отработал по украинским позициям в Новопавловке ДНР. По фортификациям противника прилетело порядка 11 снарядов огнемётной системы — тем, кто там находился, не позавидуешь.