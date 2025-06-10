«Мощный тыл»: Военный эксперт объяснил тактические изменения ВС РФ под Днепропетровском

Ситуация на линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации (СВО) меняется. Об этом рассказал военный эксперт Михаил Онуфриенко, отметив, что заход ВС России в Днепропетровскую область создаёт зону безопасности не для всей Донецкой Народной Республики (ДНР), а для российских войск.

«Мы зайдём ещё и не в одну область. Судя по тому, как ведёт себя киевский режим, нам придётся создавать уже не буферную зону, а освобождать все наши южнорусские земли», — подчеркнул специалист в эфире радио Sputnik.