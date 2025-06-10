«Мощный тыл»: Военный эксперт объяснил тактические изменения ВС РФ под Днепропетровском
Аналитик Онуфриенко: Выход на Днепропетровщину обеспечит безопасность ВС России
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Ситуация на линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации (СВО) меняется. Об этом рассказал военный эксперт Михаил Онуфриенко, отметив, что заход ВС России в Днепропетровскую область создаёт зону безопасности не для всей Донецкой Народной Республики (ДНР), а для российских войск.
«Мы зайдём ещё и не в одну область. Судя по тому, как ведёт себя киевский режим, нам придётся создавать уже не буферную зону, а освобождать все наши южнорусские земли», — подчеркнул специалист в эфире радио Sputnik.
Онуфриенко дополнил, что выход в Днепропетровскую область произошёл в районе Орехово. Севернее в настоящее время идут бои за Муравку, заканчивается освобождение Новониколаевки. По его словам, освобождение перечисленных населённых пунктов позволит создать мощный тыл группировки ВС РФ, которая от Удачного и Котлино будет наступать к трассе М-30.
Напомним, что 8 июня Минобороны РФ официально подтвердило заход ВС РФ в Днепропетровскую область. На Западе говорят, что российские военные уже нанесли стратегический удар по Украине и что утрата региона станет поворотным моментом СВО. В Госдуме отметили, что область может войти в состав РФ. Эксперты считают, что выход к западной границе ДНР приведёт к обрушению обороны ВСУ.