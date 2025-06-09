«Обрушит оборону»: Политолог объяснил ценность выхода Армии РФ к западным границам ДНР
Эксперт Михайлов: Выход к западной границе ДНР приведёт к обрушению обороны ВСУ
Российские военные. Обложка © ТАСС / Александр Река
Подразделения группировки «Центр» ВС России вышли к западной границе Донецкой Народной Республики (ДНР) и продолжают продвижение на территорию Днепропетровской области. Политолог и военный эксперт Евгений Михайлов объяснил, что в скором времени изменится конфигурация фронта.
«Дальше перспектива, на самом деле, очень страшная для ВСУ. <…> Сейчас это будет основное направление развития ситуации», — подчеркнул специалист в беседе с 360.ru.
Михайлов уточнил, что Днепропетровская и Запорожская области являются густонаселёнными территориями. Выход ВС РФ в данном направлении обрушит оборону ВСУ. По его словам, это достижение Армии России является стратегически важнейшим моментом. Военный эксперт дополнил, что командование ВСУ, скорее всего, начнёт перебрасывать подразделения, чтобы закрыть оголённые участки передовой, и в этот момент посыплется всё.
«Посыплется всё. И Славянское, и Краматорское направление. В плане стратегического захода всё станет гораздо проще. Конечно, бои будут интенсивные. Это важнейшее событие за последние дни», — объяснил политолог.
Михайлов отметил, что успех ВС РФ на данном участке позволит подразделениями продвинуться в Сумской области, а это позволит создать буферную зону. По словам специалиста, у ВСУ отсутствуют какие-либо сильные оборонительные сооружения в Днепропетровской области.
Напомним, ранее в Минобороны России сообщили, что подразделения 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» вышли на западную границу ДНР и продолжают развивать наступление на территории Днепропетровской области. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, говоря о «зелёной тле», назвал действия российских войск дезинсекцией паразитов. Полномочный представитель президента РФ в УФО Артём Жога назвал это событие историческим.