«Обрушит оборону»: Политолог объяснил ценность выхода Армии РФ к западным границам ДНР

Подразделения группировки «Центр» ВС России вышли к западной границе Донецкой Народной Республики (ДНР) и продолжают продвижение на территорию Днепропетровской области. Политолог и военный эксперт Евгений Михайлов объяснил, что в скором времени изменится конфигурация фронта.

«Дальше перспектива, на самом деле, очень страшная для ВСУ. <…> Сейчас это будет основное направление развития ситуации», — подчеркнул специалист в беседе с 360.ru.

Михайлов уточнил, что Днепропетровская и Запорожская области являются густонаселёнными территориями. Выход ВС РФ в данном направлении обрушит оборону ВСУ. По его словам, это достижение Армии России является стратегически важнейшим моментом. Военный эксперт дополнил, что командование ВСУ, скорее всего, начнёт перебрасывать подразделения, чтобы закрыть оголённые участки передовой, и в этот момент посыплется всё.

«Посыплется всё. И Славянское, и Краматорское направление. В плане стратегического захода всё станет гораздо проще. Конечно, бои будут интенсивные. Это важнейшее событие за последние дни», — объяснил политолог.