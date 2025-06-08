Жога назвал историческим событием выход ВС РФ на западную границу ДНР

Передислокация 90-й танковой дивизии из состава группировки «Центр» к западным рубежам Донецкой Народной Республики (ДНР) — историческое событие как для жителей Донбасса, так и для России. Об этом заявил полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артём Жога.

«Историческое событие для дончан и всей нашей страны. Запад ДНР под контролем! И этот контроль обеспечен надёжно, по-уральски: твёрдо, с напором и полной самоотдачей. А ещеё 90-я дивизия продолжает традиции Уральского добровольческого корпуса, тех самых знаменитых «чёрных ножей» Великой Отечественной войны», — написал он у себя в телеграм-канале.