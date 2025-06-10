Боец Алтай: Российские танкисты прячут технику под землю прямо под носом у ВСУ

Подразделения группировки войск «Восток» применяют новую тактику маскировки бронетехники, полностью закапывая танки в землю в непосредственной близости от украинских позиций. Об этом рассказал командир танкового батальона с позывным Алтай, чьё подразделение участвовало в освобождении населённого пункта Вольное Поле.

«И вполне успешно работаем. До противника буквально 7 км от позиции», — поделился военнослужащий.

По словам командира, танковые подразделения играют ключевую роль в обеспечении огневой поддержки пехоты, нанося мощные удары по укреплённым позициям противника. Важнейшим аспектом их задач является подавление огневых средств Вооружённых сил Украины, что критически важно для успешного продвижения российских мотострелков.