Боец Алтай: Российские танкисты прячут технику под землю прямо под носом у ВСУ
Подразделения группировки войск «Восток» применяют новую тактику маскировки бронетехники, полностью закапывая танки в землю в непосредственной близости от украинских позиций. Об этом рассказал командир танкового батальона с позывным Алтай, чьё подразделение участвовало в освобождении населённого пункта Вольное Поле.
«И вполне успешно работаем. До противника буквально 7 км от позиции», — поделился военнослужащий.
По словам командира, танковые подразделения играют ключевую роль в обеспечении огневой поддержки пехоты, нанося мощные удары по укреплённым позициям противника. Важнейшим аспектом их задач является подавление огневых средств Вооружённых сил Украины, что критически важно для успешного продвижения российских мотострелков.
Напомним, об освобождении населённого пункта Вольное Поле в ДНР стало известно 17 мая. Это небольшое село расположено у стыка ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей. Группировка «Восток» продолжает расширять зону контроля, постепенно вытесняя противника.
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