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10 июня, 05:16

Боец Алтай: Российские танкисты прячут технику под землю прямо под носом у ВСУ

Подразделения группировки войск «Восток» применяют новую тактику маскировки бронетехники, полностью закапывая танки в землю в непосредственной близости от украинских позиций. Об этом рассказал командир танкового батальона с позывным Алтай, чьё подразделение участвовало в освобождении населённого пункта Вольное Поле.

«И вполне успешно работаем. До противника буквально 7 км от позиции», — поделился военнослужащий.

По словам командира, танковые подразделения играют ключевую роль в обеспечении огневой поддержки пехоты, нанося мощные удары по укреплённым позициям противника. Важнейшим аспектом их задач является подавление огневых средств Вооружённых сил Украины, что критически важно для успешного продвижения российских мотострелков.

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Напомним, об освобождении населённого пункта Вольное Поле в ДНР стало известно 17 мая. Это небольшое село расположено у стыка ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей. Группировка «Восток» продолжает расширять зону контроля, постепенно вытесняя противника.

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Svarun

Артём Гапоненко
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