Новости СВО. Освобождены Ступочки, названа цель наступления в Днепропетровской области, ВС РФ отвечают на операцию «Паутина», 10 июня Армия России наступает в ДНР и Сумской области, украинские коллекторы ищут должников в российском плену, российские ракеты летят на Западную Украину — дайджест Life.ru 9 июня, 21:07 Армия России поразила позиции ВСУ у Ступочек на Константиновском направлении. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Донецкая Народная Республика, 10 июня

Военный корреспондент Александр Коц поделился кадрами водружения флага России над Ступочками. Ранее о взятии этого населённого пункта заявили в Министерстве обороны. Отсюда же идёт наступление на Константиновку.

— Чтобы выйти на восточные окраины города, российским подразделениям осталось взять Предтечино, — отметил военкор, добавив, что войска продвигаются к Константиновке ещё по нескольким направлениям.

В южной части ДНР украинские войска сами себе создали окружение. Вэсэушники взорвали единственный мост, по которому могли выйти из Комара.

— Для них этот путь был единственным, по которому они могли бы выйти, поскольку все остальные дороги и территории полностью под нашим контролем, — рассказал источник в силовых ведомствах.

Расчёт 2С3 «Акация» поразил укрепрайоны противника на Южнодонецком направлении. Видео © Telegram / Минобороны России

ВС РФ также продолжают продвигаться к Днепропетровской области. Бои идут у Удачного и Новосергеевки.

Днепропетровская область, 10 июня

Стало известно, зачем российские войска вошли в Днепропетровскую область. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что здесь создаётся буферная зона.

— Выход в Днепропетровскую область создаёт зону безопасности не для ДНР, а для наших войск. Судя по тому, как ведёт себя киевский режим, нам придётся создавать уже не буферную зону, а освобождать все наши земли, — поделился своим мнением в эфире радио Sputnik военный обозреватель Михаил Онуфриенко.

Курская область, 10 июня

Попытки ВСУ прорваться в курское Тёткино подходят к логическому завершению. Теперь ВС РФ ведут наступление на сумскую Рыжевку, откуда Киев пытался забрасывать своих боевиков на российскую территорию.

Армия России ведёт наступление в Сумской области ещё на одном направлении. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая объяснила, почему у российских войск получается брать под контроль сёла на том направлении.

— Не были подготовлены линии обороны, фортификации? Так кто же это докажет, они уже у россиян. Не готовы бригады, убегают? Так уже отступили, — написала она, дав понять, что в очередной раз союзником России в вооружённом конфликте является коррупция киевских властей и безалаберность командования ВСУ.

К тому же те немногие мужчины, оставшиеся в сумских сёлах, опасались насильственной мобилизации киевским режимом, оттого и не уезжали в эвакуацию.

Карта СВО на 10 июня 2025 года. Армия России продолжает наступать в Сумской области. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Как Украина относится к своим военным

Ярким показателям того, что Украине плевать на своих военных, является отказ забрать тела погибших с белорусской границы. Не менее показательным является обращение украинских коллекторов к российским силовикам.

— Есть и абсурдная история, когда с нами связались коллекторы, пытающиеся понять, как скоро будет обменян их должник, мобилизованный в ВСУ, и стоит ли ждать возврата долга, — рассказали ТАСС в силовых структурах.

Это означает, что никаких «кредитных каникул» на Украине нет, то есть киевский режим никак не помогает своим «захысникам».

Ответ за «Паутину»

Радость украинцев от ударов по российским аэродромам в рамках операции «Паутина» постепенно проходит, и приходится мириться с тем, что Москва даёт ответ.

— Охват российского удара предполагает скоординированную работу по подрыву логистического и промышленного потенциала Украины, однако интенсивность атак — сколь угодно значительная — сама по себе ещё не гарантия того, что стратегическая месть состоялась, — пишет норвежское издание Steigan blogger.

Армия России продолжает отвечать на удары по аэродромам. Фото © ТАСС /

Очередной удар пришёлся на город Дубно Ровенской области, где базировалась авиация ВСУ. В российском оборонном ведомстве подтвердили, что атака на аэродром была одним из ответов на выходки Украины.

— Увеличение частоты ударов по западным регионам помимо военной целесообразности носит и политические цели — продемонстрировать контроль над воздушным пространством Украины на всю глубину, — пишет«Рыбарь».

По предварительным данным, в Дубно могут быть уничтожены до пяти МиГ-29 и один F-16. Кроме техники противник потерял до 60 человек личного состава.

Авторы Даниил Черных