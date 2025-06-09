«‎Одна из крупнейших атак»: В ВСУ раскрыли главную мишень российского «удара возмездия»

В Воздушных силах ВСУ признали один из самых крупных ударов ВС РФ, который был нанесён по военному аэродрому Украины. Атака пришлась на запад Незалежной, взрывы были слышны в городе Дубно Ровенской области.

«Массированный удар. Один из крупнейших в последнее время. Главный удар направлен на один из оперативных аэродромов», — рассказал начальник управления коммуникаций Воздушных Сил Юрий Игнат.