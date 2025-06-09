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9 июня, 09:46

«‎Одна из крупнейших атак»: В ВСУ раскрыли главную мишень российского «удара возмездия»

Воздушные силы ВСУ: Крупнейший массированный удар РФ был направлен на аэродром

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

В Воздушных силах ВСУ признали один из самых крупных ударов ВС РФ, который был нанесён по военному аэродрому Украины. Атака пришлась на запад Незалежной, взрывы были слышны в городе Дубно Ровенской области.

«Массированный удар. Один из крупнейших в последнее время. Главный удар направлен на один из оперативных аэродромов», — рассказал начальник управления коммуникаций Воздушных Сил Юрий Игнат.

Конкретное название аэродрома, а также последствия прилётов украинская сторона сообщать не стала.

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Напомним, что российская армия начали наносить массированные удары по территориям противника с помощью ракет и беспилотников. Атака дронов была совершена на Ровенскую область, в частности на районы Ровно и Дубно. Также прилетело и в крупную нефтебазу. ВС РФ своими ударами включили на всей территории Незалежной воздушную тревогу, но сирены не остановили наших парней наносить удары.

Наталья Афонина
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