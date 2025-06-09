Летят «‎Кинжалы»: Российские асы на МиГ-31 разбудили Украину мощными «‎ударами возмездия»

Российские вооруженные силы наносят комбинированный удар по западной территории Украины, в атаке используются ракеты и беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщили в Telegram-канале «Военкоры Русской весны», который ссылается на украинские мониторинговые ресурсы.

Местные паблики называют атаку дронов на Ровенскую область, в частности на районы Ровно и Дубно, самой масштабной. Там слышны громкие взрывы. Не щадит Российская армия и объекты ВСУ в Дубно, где расположены военный аэродром и крупная нефтебаза. Также стало известно о взрывах в Каневе (Черкасская область) и об ударе по точкам в Одессе.

Утром военкоры доложили, что ВКС России нанесли удар четырьмя сверхзвуковыми крылатыми ракетами Х-22 «Буря» с ракетоносцев Ту-22М3 по стратегически важному острову Змеиный в Чёрном море. Сейчас сирены воздушной тревоги звучат по всей Украине. Мониторинговые ресурсы зафиксировали активность российского МиГ-31К – носителя гиперзвуковых ракет «Кинжал».