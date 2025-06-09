Военный эксперт раскрыл главную цель массированных ударов по Украине

Массированные удары по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве носят системный характер. Об этом заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук в эфире радио «Комсомольская правда».

«Сегодня российская промышленность перешла на такой уровень производства, что мы готовы не просто к эпизодическим ударам по Украине, но способны к систематическим боевым действиям. Мы можем выбирать наиболее уязвимые критические объекты противника», — сказал эксперт.

По словам Матвийчука, целью ударов является снижение боеспособности ВСУ и Украины в целом. Армия РФ имеет силы и средств для выполнения таких ударов, подчеркнул специалист.