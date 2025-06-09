ВКС России нанесли удар сверхзвуковыми крылатыми ракетами по острову Змеиный в Чёрном море

ВКС России нанесли удар четырьмя сверхзвуковыми крылатыми ракетами Х-22 «Буря» с ракетоносцев Ту-22М3 по стратегически важному острову Змеиный в Чёрном море. Об этом сообщает телеграм-канал «Военный осведомитель», ссылаясь на данные мониторинговых ресурсов.

Последний раз этот объект, используемый Вооружёнными силами Украины, подвергался атаке в августе 2024 года. Тогда были уничтожены военнослужащие НАТО и украинский спецназ.

Ракета Х-22 «Буря» была принята на вооружение ещё в 1968 году и по сей день остаётся одним из основных средств поражения в Армии России. Её носителем является стратегический бомбардировщик Ту-22М, а масса боевой части составляет 1000 кг с дальностью полёта до 600 км. Эти характеристики делают ракету эффективным инструментом для выполнения сложных боевых задач.