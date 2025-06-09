Ж/д катастрофа в Брянской области
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 июня, 22:09

На Украине опасаются массированной атаки бомбардировщиков сегодня ночью

«Страна.ua»: На Украине готовятся к ночной атаке стратегических бомбардировщиков

Бомбардировщик Ту-22м3. Обложка © Минобороны РФ

Бомбардировщик Ту-22м3. Обложка © Минобороны РФ

На Украине опасаются массированной ракетной атаки с помощью стратегических бомбардировщиков в ночь с 8 на 9 июня. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

По их данным, атака может произойти в ближайшие часы. Целями могут стать объекты энергетической инфраструктуры в Киеве, Черниговской, Винницкой, Ровенской, Черкасской, Николаевской, Хмельницкой, Полтавской и Кировоградской областях.

Кара грядёт! США узнали сроки многоцелевого «удара возмездия» по Украине из-за аэродромов
Кара грядёт! США узнали сроки многоцелевого «удара возмездия» по Украине из-за аэродромов

Ранее президент США Дональд Трамп высказал мнение, что Украина, атаковав российские аэродромы, дала Москве повод «разбомбить её к чёртовой матери». В то же время главарь киевского режима Владимир Зеленский призвал украинцев готовиться к «удару возмездия» со стороны России после атак на аэродромы.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar