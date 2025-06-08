Кара грядёт! США узнали сроки многоцелевого «удара возмездия» по Украине из-за аэродромов

Ответные многоцелевые удары России по украинским военным объектам будут усиливаться после налёта киевских беспилотников на российские аэродромы. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник в американском правительстве.

«Атака Москвы будет ассиметричной. По нашим данным, воздушные удары продолжатся и будут усиливаться раз от раза», — говорится в тексте.

Там подчёркивается, что «удары возмездия» ВС РФ, произошедшие сразу после атаки Киева на аэродромы, были только прелюдией и впереди несколько этапов мощных ответных действий со стороны России. В США допускают, что Москва может вновь прибегнуть к ракете «Орешник», мощность которой шокирует мировых экспертов. По мнению Reuters, удар будет нанесён уже в ближайшие дни.