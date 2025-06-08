Кара грядёт! США узнали сроки многоцелевого «удара возмездия» по Украине из-за аэродромов
Reuters: Россия скоро нанесёт многоцелевой удар по Украине за атаки на аэродромы
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Ответные многоцелевые удары России по украинским военным объектам будут усиливаться после налёта киевских беспилотников на российские аэродромы. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник в американском правительстве.
«Атака Москвы будет ассиметричной. По нашим данным, воздушные удары продолжатся и будут усиливаться раз от раза», — говорится в тексте.
Там подчёркивается, что «удары возмездия» ВС РФ, произошедшие сразу после атаки Киева на аэродромы, были только прелюдией и впереди несколько этапов мощных ответных действий со стороны России. В США допускают, что Москва может вновь прибегнуть к ракете «Орешник», мощность которой шокирует мировых экспертов. По мнению Reuters, удар будет нанесён уже в ближайшие дни.
Предположительно, российские войска могут атаковать с воздуха правительственные здания в Киеве, а также штаб-квартиру СБУ, что докажет не возможность властей Украины чувствовать свою безнаказанность и безопасность в условиях боевых действий. Такие решения России станут «чётким сигналом» киевскому режиму.
Напомним, 1 июня Вооружённые силы Украины нанесли несколько ударов по российским авиабазам при помощи дронов, которые были спрятаны в фурах и вылетали по дистанционной команде оператора. Россия нанесла массированный удар по Украине в ответ на террористические акты Киева. Владимир Зеленский подтвердил, что все атаки на российские аэродромы были спланированной операцией под кодовым названием «Паутина». Он также сказал, что водители грузовиков якобы не были в курсе происходящего и просто «выполняли свою работу».