«Просто выполняли работу»: Зеленский раскрыл детали операции по атаке на аэродромы РФ
Зеленский: Водители фур с дронами не знали о готовящейся атаке ВСУ на аэродромы
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
В интервью ABC News Владимир Зеленский раскрыл подробности операции СБУ «Паутина», целью которой стали российские аэродромы. Экс-комик сообщил, что водители грузовиков, перевозивших дроны, якобы не были осведомлены о миссии.
В издании уточнили, что беспилотники были спрятаны в «мобильных домах» с раздвижными крышами. Их установили на грузовиках и дистанционно открыли в нужный момент. Зеленский заявил, что водители «просто делали свою работу» и ни о чём не знали. Также он подчеркнул, что Украина в этой операции использовала исключительно оружие собственного производства.
«Они ничего не знали. Они просто выполняли свою работу», — утверждает Зеленский.
Напомним, что 1 июня Вооружённые силы Украины нанесли несколько ударов по российским авиабазам — атака была совершена в рамках проведения операции «Паутина». Дроны, которые были применены для налёта на российские регионы, были укрыты в фурах, в специально оборудованных тайниках под ложными потолками в контейнерах. Накануне Минобороны РФ сообщило о массированном ударе по Украине в ответ на террористические акты Киева. Позднее в Кремле подтвердили, что ночной удар РФ — это ответ на теракты Киева, совершённые 1 июня.