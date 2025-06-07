«Просто выполняли работу»: Зеленский раскрыл детали операции по атаке на аэродромы РФ

В издании уточнили, что беспилотники были спрятаны в «мобильных домах» с раздвижными крышами. Их установили на грузовиках и дистанционно открыли в нужный момент. Зеленский заявил, что водители «просто делали свою работу» и ни о чём не знали. Также он подчеркнул, что Украина в этой операции использовала исключительно оружие собственного производства.