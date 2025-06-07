Ж/д катастрофа в Брянской области
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 июня, 09:17

«Просто выполняли работу»: Зеленский раскрыл детали операции по атаке на аэродромы РФ

Зеленский: Водители фур с дронами не знали о готовящейся атаке ВСУ на аэродромы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

В интервью ABC News Владимир Зеленский раскрыл подробности операции СБУ «Паутина», целью которой стали российские аэродромы. Экс-комик сообщил, что водители грузовиков, перевозивших дроны, якобы не были осведомлены о миссии.

В издании уточнили, что беспилотники были спрятаны в «мобильных домах» с раздвижными крышами. Их установили на грузовиках и дистанционно открыли в нужный момент. Зеленский заявил, что водители «просто делали свою работу» и ни о чём не знали. Также он подчеркнул, что Украина в этой операции использовала исключительно оружие собственного производства.

«Они ничего не знали. Они просто выполняли свою работу», — утверждает Зеленский.

«‎Гвоздь в его гроб»: Ближайший союзник прочит Зеленскому конец из-за «‎фур смерти»
«‎Гвоздь в его гроб»: Ближайший союзник прочит Зеленскому конец из-за «‎фур смерти»

Напомним, что 1 июня Вооружённые силы Украины нанесли несколько ударов по российским авиабазам — атака была совершена в рамках проведения операции «Паутина». Дроны, которые были применены для налёта на российские регионы, были укрыты в фурах, в специально оборудованных тайниках под ложными потолками в контейнерах. Накануне Минобороны РФ сообщило о массированном ударе по Украине в ответ на террористические акты Киева. Позднее в Кремле подтвердили, что ночной удар РФ — это ответ на теракты Киева, совершённые 1 июня.

Ольга Сливченко
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar