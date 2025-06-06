Украинская атака беспилотниками на российские аэродромы была сознательной попыткой сорвать мирные инициативы. А Владимир Зеленский показал, что хочет войны, а не мира. Об этом заявил экс-сенатор американского штата Вирджиния, отставной полковник Ричард Блэк.

По его словам, время удара было выбрано неслучайно — именно в тот момент, когда наметились признаки прогресса в мирных переговорах. Блэк подчеркнул, что действия Киева свидетельствуют о намерении не допустить дипломатического урегулирования конфликта.

«Время [атаки] было точно выбрано, чтобы сорвать мирные переговоры. Стало совершенно ясно, что Зеленский хочет войны. Он не хочет мира. И совершенно очевидно, что НАТО и ЕС полны решимости продолжать войну настолько, насколько они на это способны»,— заявил Блэк во время онлайн-брифинга, организованного международным Шиллеровским институтом.