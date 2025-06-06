«Он не хочет мира»: Экс-сенатор США обвинил Зеленского в попытке сорвать переговоры
Экс-сенатор Блэк: Атака ВСУ на аэродромы РФ направлена на срыв переговоров
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Украинская атака беспилотниками на российские аэродромы была сознательной попыткой сорвать мирные инициативы. А Владимир Зеленский показал, что хочет войны, а не мира. Об этом заявил экс-сенатор американского штата Вирджиния, отставной полковник Ричард Блэк.
По его словам, время удара было выбрано неслучайно — именно в тот момент, когда наметились признаки прогресса в мирных переговорах. Блэк подчеркнул, что действия Киева свидетельствуют о намерении не допустить дипломатического урегулирования конфликта.
«Время [атаки] было точно выбрано, чтобы сорвать мирные переговоры. Стало совершенно ясно, что Зеленский хочет войны. Он не хочет мира. И совершенно очевидно, что НАТО и ЕС полны решимости продолжать войну настолько, насколько они на это способны»,— заявил Блэк во время онлайн-брифинга, организованного международным Шиллеровским институтом.
Отставной военный также выразил обеспокоенность тем, что западные союзники Украины продолжают подталкивать конфликт к затяжной эскалации, игнорируя последствия для международной безопасности.
Ранее сообщалось, что атаки ВСУ на российские аэродромы могли быть инициированы так называемым «глубинным государством» в США. С таким заявлением выступил бывший советник президента США по нацбезопасности Майкл Флинн. Кроме того, после ударов по российской территории в Белом доме разгорелась дискуссия относительно дальнейшего взаимодействия с украинским руководством и степени поддержки, которую Вашингтон должен оказывать Киеву.