Трамп: Украина дала Путину повод разбомбить её к чёртовой матери
Трамп заявил, что Киев дал повод Москве для массированного удара
Дональд Трамп. Обложка © Flickr / The White House
Американский лидер Дональд Трамп выразил мнение, что Украина атакой на российские аэродромы предоставила Москве повод «разбомбить её к чёртовой матери». Об этом президент США заявил пресс-пулу Белого дома.
«Ну, они дали Путину повод войти и разбомбить их к чёртовой матери прошлой ночью. Вот что мне в этом не понравилось. Когда я это увидел, я сказал: «Ну вот, теперь будет удар», — сказал Трамп.
Напомним, что ранее хозяин Белого дома в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным попросил Кремль не предпринимать ответных мер после ударов Киева по российским аэродромам. 6 июня Вооружённые силы Российской Федерации нанесли массированный удар по военным объектам Украины. После этого главарь киевского режима Владимир Зеленский пожаловался на мощный ответ России. Экс-комик призвал западных партнёров усилить давление на РФ, подчеркнув, что те, кто не поддержит эту инициативу, будут рассматриваться как соучастники.