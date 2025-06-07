Путин и Трамп: перспективы личной встречи и телефонных переговоров Глава США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что намерен лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Однако пока между ними состоялось лишь несколько телефонных разговоров. Когда можно ждать их встречу? 6 июня, 21:20 Путин и Трамп несколько раз созванивались, но всё ещё не встретились. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mijansk786

Развитие российско-американских отношений и, в частности, возможность контакта лицом к лицу лидеров двух держав, что не однажды анонсировалось их представителями, по-прежнему вызывает повышенное внимание. Встреча президента России с американским коллегой может стать принципиальным фактором в попытке урегулирования политической напряжённости.

На готовность сторон к диалогу указывает хотя бы тот факт, что вернувшийся в Белый дом Дональд Трамп в 2025 году разговаривал с Путиным по телефону четыре раза, последний обмен мнениями состоялся 4 июня, после второго раунда переговоров с Украиной в Стамбуле, он длился один час 15 минут. Помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков считает, что оба лидера охарактеризовали состоявшийся обмен мнениями как позитивный и весьма продуктивный.

При этом, как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, длительность разговора сама по себе не является показателем эффективности. В свою очередь глава Белого дома также заявил, что беседа с президентом России «была позитивной», но «не той, что приведёт к немедленному миру».

Стоит ли менять формат контактов с Вашингтоном? Москва на данном этапе ориентируется на продолжение использования уже наработанного способа коммуникации, тем более что стороны подтвердили готовность быть на постоянной связи друг с другом.

— Мы имеем каналы диалога с американской стороной и продолжаем использовать эти каналы для общения, — сказал Песков.

На вопрос журналистов он ответил, что российский и американский лидеры не договаривались о личной встрече во время связи по телефону.

— Есть общее понимание глав государств, что встреча необходима, но она должна быть должным образом подготовлена, — пояснил Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото © Life.ru.

По словам Пескова, «весомые результаты» личных переговоров двух президентов возможны лишь после правильной подготовки, в ходе которой «обе страны проведут необходимые консультации и обеспечат подготовку итоговых документов». Они должны быть зафиксированы на высшем уровне.

«Разговоры Путина и Трампа полезны», а идея их личной встречи «витает в воздухе», однако конкретных договорённостей у Москвы и Вашингтона нет. Об этом сообщил в начале июня Юрий Ушаков. Более того, он допустил, что встреча Путина и Трампа может не состояться в 2025 году.

Публицист и аналитик Александр Роджерс тоже считает, что Владимиру Путину и Дональду Трампу встречаться пока рано.

— Встреча лидеров происходит тогда, когда уже есть какие-то соглашения, достигнутые на прежних переговорах. У американцев нет конкретики — там внутри конкуренция тех же Уиткоффа и Келлога. Политика — это не базар, к которому привык Трамп, а всё же дипломатия. Конечно, он может думать, что что-то сделает за счёт личного обаяния, но это так не работает, — отметил Александр Роджерс в беседе с Life.ru.

Однако Трамп понимает, что без личной встречи с президентом РФ Путиным мира на Украине, которая на фоне мирных переговоров стала апологетом государственного терроризма, добиться невозможно. При этом в интересах главы Белого дома — обещанное завершение конфликта, и, чтобы этого добиться, он может форсировать действия.

— Трамп будет добиваться встречи с Путиным. Если он увидит окончательно, что результата нет, а террористические удары со стороны Украины продолжатся, то переговоры потеряют всякий смысл. Тогда он активизируется и, может быть, будет настаивать на очной встрече. Это будет личная встреча Путина, Трампа и, возможно, Зеленского, — считает доцент Высшей школы экономики (ВШЭ), историк Владимир Сотников.

Президент США Дональд Трамп. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Что касается последнего участника, «вопрос возможной встречи Путина и Зеленского никогда не стоял в практической плоскости», утверждает Юрий Ушаков. То, что надеяться на «танцы втроём» не стоит, понимают даже на Западе.

— После того как Владимир Зеленский вновь выступил с требованием о личной встрече с Владимиром Путиным, российское руководство в очередной раз отклонило его просьбу, — пишет немецкая Zeit. Но, как отметил президент России, мы ни в коем случае не будем что-то обсуждать с террористами.

В то же время, с учётом динамики международной обстановки, потребность и пока теоретическая вероятность прямого диалога лидеров России и США сохраняется. При необходимости контакт между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом может быть организован оперативно, полагает Дмитрий Песков. Диалог может стать отправной точкой для новой фазы российско-американских отношений. Ну а скорость и результативность его организации зависят как от политической воли сторон, так и от регламента безопасности.

Авторы Екатерина Субботина