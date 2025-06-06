Изоляция или крах: Что будет с Украиной после признания её террористическим государством После серии терактов в России, которые подготовила и провела СБУ, президент Владимир Путин заявил, что встал вопрос о признании Украины террористическим государством. Что случится с Незалежной при таком статусе — в материале Life.ru. 5 июня, 21:15 Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © РИА Новости / Сергей Бобылев, Гавриил Гордеев

Путин о террористическом режиме Зеленского

На совещании с членами правительства президент России Владимир Путин несколько раз повторил, что Украина — фактически уже является террористическим государством.

— И без того нелегитимный режим в Киеве, захвативший когда-то власть, постепенно перерождается в террористическую организацию, а её спонсоры становятся пособниками террористов, — отметил глава государства.

Владимир Путин задался вопросом: а как дальше вести переговоры, если ставка сделана на террор? Чуть позже помощник России Юрий Ушаков объяснил, что правило «не вести переговоры с террористами» не исключает контактов для урегулирования вооружённого конфликта.

— Украина, проигрывающая войну на земле и зажатая в жёсткие рамки на дипломатическом поле, опрокинула стол возможных переговоров Путина и Зеленского, совершив теракты в Брянской и Курской областях. Говорить на высшем уровне нам не с кем, — пишет военный корреспондент Евгений Поддубный.

Признание Украины террористическим государством

У России есть право самостоятельно принять решение о признании Украины террористическим государством — через решение правительства или парламента. Например, США уже давно наделяют страны таким статусом, без оглядки на ООН или другие международные организации, как Совет Европы, Лига арабских государств.

В Государственной думе заявили о готовности обсудить вопрос наделения Украины новым статусом.

— Украину пора объявить государством-террористом. Режим Зеленского превратил некогда цветущую страну в рассадник террора и насилия, которые, к сожалению, поощряются рядом западных стран, — рассказал РИА «Новости» депутат Михаил Шеремет.

В России сейчас только некоторые украинские высокопоставленные чиновники внесены в список террористов и экстремистов. Например, глава разведки Кирилл Буданов*, руководитель СБУ Василий Малюк*.

Как минимум одна страна на официальном уровне уже называет Украину страной-террористом. Это Мали.

— Украина является спонсором терроризма, это необходимо остановить, — заявил глава МИД африканской страны Абдулайе Диоп на встрече с российским коллегой.

Министр иностранных дел Мали Абдулайе Диоп. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Политолог и директор Центра геополитических исследований ИИР Дмитрий Родионов считает, что по факту Украина уже обладает таким статусом и именно поэтому проводится СВО.

— К террористам применяются самые жёсткие меры воздействия, что и делает Россия, мы уничтожаем противника. Одно из правовых последствий признания Киева террористическим государством — это то, что ответственность за поддержку Украины как террористического образования будет ужесточена в соответствии с УК. И для наших партнёров в мире, например стран Глобального Юга, это будет служить объяснением, почему мы не ведём переговоров с Киевом, — пояснил Life.ru Родионов.

Директор Института приграничного сотрудничества и интеграции Виктор Сапрыка поддерживает идею наделить Украину статусом террористического государства. По его словам, эта страна уже давно прибегает к террористическим методам, например убийство Дарьи Дугиной и других.

— Западные партнёры всё время закрывают на это глаза, но с другой стороны, мы видим реакцию Дональда Трампа на слова российского президента об адекватном ответе на своей территории, — подчеркнул эксперт.

Президент США Дональд Трамп. Фото © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

По его словам, у Европы до сих пор нет понимания и она будет противиться признанию Украины террористическим государством. Так может быть разрушен культ борца за демократию Зеленского.

— Придание юридического статуса Украине как государства, способствующего терроризму, максимально опрокинет тот имидж, который создавался с 2022 года, — считает Сапрыка.

Эксперт отмечает, что подобный статус может продвигаться среди дружественных России стран. Таким образом Украина может оказаться в изоляции. Статус террористического государства грозит различными санкциями:

экономические (заморозка активов, запрет на торговлю);

дипломатические (разрыв отношений, высылка послов);

военные (возможность силового вмешательства, как в случае с Ираком в 2003-м);

изоляция: ограничение участия в международных организациях;

репутационные потери: ухудшение инвестиционного климата, отток капитала.

— Страны, которые будут поддерживать теракты, столкнутся с международным давлением и мировым осуждением, а если ещё и присоединятся США, то ЕС останется один и не сможет влиять на политику Украины, — предполагает директор Института приграничного сотрудничества и интеграции Виктор Сапрыка.

Какие государства признаны террористическими

Государственный департамент США считает, что в мире всего четыре страны, которые имеют статус «государство – спонсор терроризма». Среди них Сирия, Куба, Иран и КНДР. Раньше в этом списке были Ирак, Ливия, Южный Йемен и Судан.

— В совокупности четыре основные категории санкций, введённых в соответствии с этими полномочиями, включают ограничения на иностранную помощь США, запрет на экспорт и продажу оборонной продукции, определённый контроль за экспортом товаров двойного назначения, а также различные финансовые и другие ограничения, — объясняют в Госдепе.

В ООН предлагают Вашингтону пересмотреть систему признания спонсорами терроризма. Считается, что она противоречит международному праву.

— Само занесение в этот список в одностороннем порядке противоречит основополагающим принципам международного права, включая принцип суверенного равенства государств, запрет на вмешательство во внутренние дела государств и принцип мирного разрешения международных споров, — заявили эксперты организации.

Признать страну террористической может, например, ООН. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Gabriele Maltinti

Кто считает Россию террористическим государством

Несмотря на недовольство ООН, некоторые мелкие западные страны пытаются наделить Россию статусом террористического государства. Среди них Украина, Литва, Латвия, Эстония, Чехия, Нидерланды, Польша и Словакия. В отличие от американского подхода, европейский вариант выглядит скорее пропагандистским и символическим.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Авторы Даниил Черных