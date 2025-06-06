Зеленский пожаловался на мощный ответ России на атаки по аэродромам
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Глава киевского режима Владимир Зеленский выразил недовольство мощным ответным ударом России, вызванным атаками Киева на аэродромы.
Он отметил, что удары затронули почти всю территорию Украины. Лидер киевского режима призвал западных партнеров усилить давление на Россию, подчеркнув, что те, кто не поддержит эту инициативу, будут рассматриваться как соучастники.
Напомним, ранее Минобороны РФ сообщило о массированном ударе по Украине в ответ на террористические акты Киева. Целями стали объекты и средства ПВО, военные склады и пункты временного размещения, где, в том числе, дислоцировались иностранные наёмники. Позднее в Кремле подтвердили, что ночной удар РФ по целям на Украине — это ответ на теракты Киева, совершённые 1 июня.