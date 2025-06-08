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Регион
8 июня, 17:40

Зеленский призвал украинцев готовиться к «удару возмездия» РФ после атаки на аэродромы

Зеленский призвал украинцев обращать внимание на сигналы воздушной тревоги

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Владимир Зеленский в вечернем обращении призвал граждан особенно внимательно относиться к сигналам воздушной тревоги в ближайшие дни, подчеркнув повышенную угрозу новых «ударов возмездия» ВС РФ. Предупреждение прозвучало на фоне сообщений Reuters о подготовке Россией крупного ответного удара после атаки на аэродромы.

«Я прошу всех украинцев обращать внимание на сигналы воздушной тревоги и учитывать, что, хотя мы и усиливаем ПВО так, как только это возможно, всё-таки опасность велика. Особенно в таких городах как Харьков, Запорожье, Херсон, в городах и сёлах Херсонской областей, в Донецкой области, Черниговской, Сумской», — сказал он.

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Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщал, что город пережил «мощнейшую» атаку за всё время проведения Россией спецоперации на Украине. Он подчеркнул, что за 90 минут город испытал интенсивную атаку, в ходе которой произошло как минимум 40 взрывов. На Западе в ужасе из-за такой тактики.

Александра Мышляева
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