Не менее 40 взрывов за ночь: Мэр Харькова сообщил о «мощнейшей» атаке на город

Ночью Харьков пережил «мощнейшую» атаку за все время проведения Россией спецоперации на Украине. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

«Харьков сейчас переживает мощнейшую атаку за всё время», — написал он рано утром в соцсетях.

По словам Терехова, за 90 минут город подвергся массированной атаке, в результате которой прогремело не менее 40 взрывов.