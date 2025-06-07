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7 июня, 11:06

Не менее 40 взрывов за ночь: Мэр Харькова сообщил о «мощнейшей» атаке на город

Мэр Харькова Терехов сообщил о «мощнейшей» атаке на город

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fotogenix

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fotogenix

Ночью Харьков пережил «мощнейшую» атаку за все время проведения Россией спецоперации на Украине. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

«Харьков сейчас переживает мощнейшую атаку за всё время», — написал он рано утром в соцсетях.

По словам Терехова, за 90 минут город подвергся массированной атаке, в результате которой прогремело не менее 40 взрывов.

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Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли серию высокоточных ударов по предприятиям украинского ВПК, включая цеха, где собирают ударные дроны, а также по пунктам ремонта военной техники и складам с боеприпасами. Как отметили в Минобороны, все намеченные цели были успешно поражены с использованием дальнобойного оружия и БПЛА.

Милена Скрипальщикова
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