Цели достигнуты: Армия России поразила ключевые объекты ВПК Украины в ходе ночной атаки
Минобороны: Нанесены удары по предприятиям ВПК Украины, цехам сборки БПЛА
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Прошлой ночью российские войска нанесли серию высокоточных ударов по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса, включая цеха, где собирают ударные дроны, а также по пунктам ремонта военной техники и складам с боеприпасами ВСУ.
Как сообщили в Минобороны России, все намеченные цели были успешно поражены с использованием дальнобойного оружия и беспилотников.
Напомним, в Днепропетровской области в результате ударов российских вооружённых сил уничтожены военные объекты, включая цеха, системы противовоздушной обороны и резервы украинской армии. По данным источников в подполье, среди поражённых целей – две мобильные установки ПВО и пункт размещения операторов беспилотных летательных аппаратов. Предварительно, поражены «Днепропресс» и Павлоградский механический завод.