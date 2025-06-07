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Специальная военная операция (СВО)

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7 июня, 10:37

Цели достигнуты: Армия России поразила ключевые объекты ВПК Украины в ходе ночной атаки

Минобороны: Нанесены удары по предприятиям ВПК Украины, цехам сборки БПЛА

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Прошлой ночью российские войска нанесли серию высокоточных ударов по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса, включая цеха, где собирают ударные дроны, а также по пунктам ремонта военной техники и складам с боеприпасами ВСУ.

Как сообщили в Минобороны России, все намеченные цели были успешно поражены с использованием дальнобойного оружия и беспилотников.

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Напомним, в Днепропетровской области в результате ударов российских вооружённых сил уничтожены военные объекты, включая цеха, системы противовоздушной обороны и резервы украинской армии. По данным источников в подполье, среди поражённых целей – две мобильные установки ПВО и пункт размещения операторов беспилотных летательных аппаратов. Предварительно, поражены «Днепропресс» и Павлоградский механический завод.

Оксана Попова
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