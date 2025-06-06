Deep State: ВС РФ осталось 560 метров до границы с Днепропетровской областью

Российские войска продвинулись в районе Троицкого, сократив расстояние до административной границы с Днепропетровской областью до 560 метров. Об этом сообщает украинский военный аналитический ресурс Deep State.

Накануне ряд российских пабликов заявил, что подразделения уже пересекли границу западнее села Ореховое, однако украинская сторона эту информацию не подтверждает.

Кроме того, российские силы прорвали оборону южнее Константиновки, захватив населённые пункты Старая Николаевка и Гнатовка, а также продвинувшись в сторону населённого пункта Зара.

На Новопавловском направлении сообщается о продвижении ВС РФ к окраинам села Комар с юго-восточного направления и частичном контроле над селом Федоровка. О боях в этом районе обе стороны сообщают уже несколько дней.