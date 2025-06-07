Алаудинов опубликовал кадры уничтожения пункта наблюдения ВСУ на Харьковском направлении

Группа «Бати» спецназа «Ахмат» уничтожила скрытый наблюдательный пункт противника под Харьковом. Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апти Алаудинов, опубликовав видео операции в своём телеграм-канале.