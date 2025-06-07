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7 июня, 02:42

Алаудинов опубликовал кадры уничтожения пункта наблюдения ВСУ на Харьковском направлении

Спецназ «Ахмат» ликвидировал замаскированный пост врага под Харьковом

Группа «Бати» спецназа «Ахмат» уничтожила скрытый наблюдательный пункт противника под Харьковом. Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апти Алаудинов, опубликовав видео операции в своём телеграм-канале.

Уничтожение скрытого наблюдательного пункта противника. Видео © Telegram / Апти Алаудинов «АХМАТ»

«Уничтожение скрытого наблюдательного пункта противника. Харьковское направление», — написал Алаудинов.

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Ранее российские военнослужащие успешно использовали дрон-камикадзе «Ланцет» для уничтожения украинского безэкипажного катера в акватории Чёрного моря. Уничтоженное судно было оснащено бортовым зенитно-ракетным комплексом с двумя управляемыми ракетами класса «воздух-воздух» AIM-9M Sidewinder американского производства.

Обложка © Telegram / Апти Алаудинов «АХМАТ»

Антон Голыбин
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