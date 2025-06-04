Уничтожение морского дрона ВСУ «Ланцетом» попало на видео

Российские военные успешно применили дрон-камикадзе «Ланцет» против украинского безэкипажного катера в акватории Чёрного моря. Об этом сообщила компания-разработчик ZALA.

Поражение БЭК «Ланцетом». Видео © Telegram / Крылатые

«Российские военнослужащие, обеспечивающие защиту Крымского полуострова от атак ВСУ, с помощью разведывательно-ударного комплекса ZALA «Ланцет» вывели из строя украинский безэкипажный катер Magura V7», — говорится в заявлении компании.

В ZALA отметили, что уничтоженный катер был оснащён бортовым ЗРК с двумя управляемыми ракетами класса «воздух-воздух» AIM-9M Sidewinder американского производства. В компании особо подчёркивают, что этот случай наглядно демонстрирует расширенные возможности «Ланцетов» по обнаружению и поражению высокоманёвренных надводных целей.