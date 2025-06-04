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4 июня, 12:57

Уничтожение морского дрона ВСУ «Ланцетом» попало на видео

ВС РФ уничтожили в Чёрном море БЭК ВСУ ударом дрона «Ланцет»

БПЛА «Ланцет». Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

БПЛА «Ланцет». Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Российские военные успешно применили дрон-камикадзе «Ланцет» против украинского безэкипажного катера в акватории Чёрного моря. Об этом сообщила компания-разработчик ZALA.

Поражение БЭК «Ланцетом». Видео © Telegram / Крылатые

«Российские военнослужащие, обеспечивающие защиту Крымского полуострова от атак ВСУ, с помощью разведывательно-ударного комплекса ZALA «Ланцет» вывели из строя украинский безэкипажный катер Magura V7», — говорится в заявлении компании.

В ZALA отметили, что уничтоженный катер был оснащён бортовым ЗРК с двумя управляемыми ракетами класса «воздух-воздух» AIM-9M Sidewinder американского производства. В компании особо подчёркивают, что этот случай наглядно демонстрирует расширенные возможности «Ланцетов» по обнаружению и поражению высокоманёвренных надводных целей.

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На днях Минобороны РФ отчиталось об уничтожении силами морской авиации Черноморского флота быстроходного катера Willard производства США, а также трёх БЭК ВСУ. Ещё один украинский надводный беспилотник получил повреждения.

Юрий Лысенко
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