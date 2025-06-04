В Кремле рассказали о попытке Киева атаковать Крымский мост
Песков: Киев пытался атаковать Крымский мост, сооружение не повреждено
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ВСУ 3 июня попытались атаковать Крымский мост, но сооружения не получило повреждений. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Взрыв действительно был, ничего не повреждено», — сказал представитель Кремля на брифинге.
Песков добавил, что мост функционирует.
Напомним, накануне движение по Крымскому мосту перекрывалось на три часа. На Украине заявили об успешном ударе по Крымскому мосту, но не привели никаких доказательств этого. Сейчас мост работает в штатном режиме.