Крымский мост открыли для автомобилей спустя три часа

Автомобили вновь двигаются по Крымскому мосту после введённых утром ограничений. Об этом сообщает телеграм-канале об оперативной ситуации на подходах к переправе.

Ранее Life.ru сообщал, что сегодня временно прекратили движение транспорта по Крымскому мосту. Переправа была закрыта 3 июня около шести часов утра по Москве. До этого её перекрывали 2 июня в полдень.