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Регион
3 июня, 06:45

Крымский мост открыли для автомобилей спустя три часа

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновилось

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anna Krivitskaya

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anna Krivitskaya

Автомобили вновь двигаются по Крымскому мосту после введённых утром ограничений. Об этом сообщает телеграм-канале об оперативной ситуации на подходах к переправе.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — сказано в распространённом сообщении.

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Ранее Life.ru сообщал, что сегодня временно прекратили движение транспорта по Крымскому мосту. Переправа была закрыта 3 июня около шести часов утра по Москве. До этого её перекрывали 2 июня в полдень.

Владимир Озеров
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