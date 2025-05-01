Утверждения представителей киевского режима о возможных терактах в России 9 мая, включая атаку на Крымский мост, ничтожны и лишь в очередной раз подтверждают террористический характер режима и Владимира Зеленского. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«Не только угрозы взорвать Крымский мост, но и в целом заявления Зеленского говорят о том, что он — главный террорист сегодня в мире. Он открыто заявляет о том, что они готовят террористические акты на территории РФ. Эти заявления ничтожны. И Россия отметит 80-летие Победы», — сказал он в беседе с ТАСС.

По мнению Водолацкого, своими действиями киевские власти пытаются посеять страх и панику у россиян, заставив отказаться от участия в праздновании Дня Победы.

Водолацкий выразил сомнение в том, что Украина будет соблюдать объявленное Россией перемирие 9 мая. Он аргументировал это «циничностью» действий киевских властей и заявил, что националистические батальоны наверняка не прекратят атаковать даже в случае заключения перемирия.