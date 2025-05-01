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Регион
1 мая, 06:49

«Главный террорист»: В ГД назвал ничтожными угрозы Украины взорвать Крымский мост

Депутат Водолацкий: Угрозы Украины взорвать Крымский мост ничтожны

Крымский мост. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / eleonimages

Крымский мост. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / eleonimages

Утверждения представителей киевского режима о возможных терактах в России 9 мая, включая атаку на Крымский мост, ничтожны и лишь в очередной раз подтверждают террористический характер режима и Владимира Зеленского. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«Не только угрозы взорвать Крымский мост, но и в целом заявления Зеленского говорят о том, что он — главный террорист сегодня в мире. Он открыто заявляет о том, что они готовят террористические акты на территории РФ. Эти заявления ничтожны. И Россия отметит 80-летие Победы»,сказал он в беседе с ТАСС.

По мнению Водолацкого, своими действиями киевские власти пытаются посеять страх и панику у россиян, заставив отказаться от участия в праздновании Дня Победы.

Водолацкий выразил сомнение в том, что Украина будет соблюдать объявленное Россией перемирие 9 мая. Он аргументировал это «циничностью» действий киевских властей и заявил, что националистические батальоны наверняка не прекратят атаковать даже в случае заключения перемирия.

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Ранее в Раде похвалились «возможностью» ударить по Красной площади во время проведения Парада Победы. С таким заявлением выступил секретарь оборонного комитета Рады Роман Костенко, заявив, что операции якобы не смогут помешать российские спецслужбы, ведь та будет тщательно спланирована.

Мария Любицкая
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