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3 июня, 03:30

Крымский мост временно закрыли для транспорта утром 3 июня

Крымский мост. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Media Whale Stock

Крымский мост. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Media Whale Stock

Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыта. Как сообщила служба мониторинга, пропускные пункты моста закрыли 3 июня около шести часов утра.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», сообщает Telegram-канал об оперативной ситуации на подъездах к мосту.

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Отметим, что накануне, 2 июня, мост перекрывали в полдень. Тогда временное ограничение движения по переправе длилось 15 минут. После чего пропускные пункты продолжили свою работу в штатном режиме.

Лия Мурадьян
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