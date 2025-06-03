Крымский мост временно закрыли для транспорта утром 3 июня
Крымский мост. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Media Whale Stock
Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыта. Как сообщила служба мониторинга, пропускные пункты моста закрыли 3 июня около шести часов утра.
«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — сообщает Telegram-канал об оперативной ситуации на подъездах к мосту.
Отметим, что накануне, 2 июня, мост перекрывали в полдень. Тогда временное ограничение движения по переправе длилось 15 минут. После чего пропускные пункты продолжили свою работу в штатном режиме.