«Огонь!»: Бойцы ВС РФ отомстили ВСУ за уничтожение памятников Пушкину

В День русского языка российские бойцы 9-го миномётного полка пообещали восстановить каждый снесённый памятник Александру Сергеевичу Пушкину на бывших украинских территориях. Об этом сообщил в своём Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц.

Он также поделился видео, на котором российский военнослужащий наносит удар из миномётной установки со словами «За уничтоженный памятник Пушкину в Харькове. Огонь!»

Удар солдата ВС РФ. Видео © Telegram / Kotsnews

Как отметил военкор, инициатива по уничтожению памятников поэту указывает на то, что противостояние ведётся и за само существование языка. Ведь, по мнению журналиста, русский язык — это не просто средство общения для миллионов жителей Украины, но и мощный фактор, исторически связывающий всё постсоветское пространство с Россией.

«Именно поэтому наравне с боевым конфликтом развязана война и против наших языка и культуры. И именно поэтому пункты о защите русского языка на Украине отражены в меморандуме России об урегулировании украинского кризиса», — написал Коц