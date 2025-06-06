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6 июня, 10:15

Российские войска уничтожили системы ПВО в нескольких областях Украины

Подпольщик Лебедев: ВС РФ нанесли удары по украинским комплексам ПВО

Ракетный удар. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Ракетный удар. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

В результате атак в различных областях Украины были повреждены или уничтожены комплексы ПВО, в том числе и в окрестностях Киева. Об этом сообщил в соцсетях координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Согласно его информации, в ночь на пятницу удары были нацелены на системы противовоздушной обороны в Сумской и Кировоградской областях, а также в окрестностях Львова, Винницы и Днепра.

«Серия ударов — Киев и пригороды, поражение узлов связи, бункер в направлении Жуляны, завод, связанный с изготовлением двигателей для ракет РСЗО, система ПВО», — сообщил Лебедев.

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А ранее Life.ru сообщал о нанесении удара по иностранным наёмникам в двух областях Украины. Под огонь ВС РФ попали пункты временной дислокации, узлы связи и склады с техникой.

Мария Любицкая
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