40 ударов за полтора часа: На Западе в ужасе из-за новой тактики ВС РФ по прорыву украинской ПВО

ВС РФ применили новую тактику по прорыву противовоздушной обороны (ПВО) ВСУ при ударе по военно-промышленному комплексу Украины: в ночь на 7 июня российские войска провели массированную атаку на объекты в Харькове, выпустив свыше 40 боеприпасов за полтора часа. Об этом пишет The New York Times.

«Россия нанесла удар по второму по величине городу Украины, Харькову, ночью в субботу, используя рой беспилотников, бомб и ракет», — сказано в публикации.