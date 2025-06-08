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8 июня, 16:06

40 ударов за полтора часа: На Западе в ужасе из-за новой тактики ВС РФ по прорыву украинской ПВО

NYT: ВС РФ применили новую тактику прорыва украинской ПВО в Харькове

Обложка © РИА Новости / Станислав Красильников

Обложка © РИА Новости / Станислав Красильников

ВС РФ применили новую тактику по прорыву противовоздушной обороны (ПВО) ВСУ при ударе по военно-промышленному комплексу Украины: в ночь на 7 июня российские войска провели массированную атаку на объекты в Харькове, выпустив свыше 40 боеприпасов за полтора часа. Об этом пишет The New York Times.

«Россия нанесла удар по второму по величине городу Украины, Харькову, ночью в субботу, используя рой беспилотников, бомб и ракет», — сказано в публикации.

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Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщал, что пережил «мощнейшую» атаку за всё время проведения Россией спецоперации на Украине. Он отметил, что в течение 90 минут город подвергся массированному удару, во время которого прозвучало не менее 40 взрывов.

Александра Мышляева
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