40 ударов за полтора часа: На Западе в ужасе из-за новой тактики ВС РФ по прорыву украинской ПВО
NYT: ВС РФ применили новую тактику прорыва украинской ПВО в Харькове
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ВС РФ применили новую тактику по прорыву противовоздушной обороны (ПВО) ВСУ при ударе по военно-промышленному комплексу Украины: в ночь на 7 июня российские войска провели массированную атаку на объекты в Харькове, выпустив свыше 40 боеприпасов за полтора часа. Об этом пишет The New York Times.
«Россия нанесла удар по второму по величине городу Украины, Харькову, ночью в субботу, используя рой беспилотников, бомб и ракет», — сказано в публикации.
Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщал, что пережил «мощнейшую» атаку за всё время проведения Россией спецоперации на Украине. Он отметил, что в течение 90 минут город подвергся массированному удару, во время которого прозвучало не менее 40 взрывов.