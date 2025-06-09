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Регион
9 июня, 07:21

Украинский город Дубно сотрясли взрывы после прилёта российской ракеты Х-101

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mny-Jhee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mny-Jhee

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога, которая изначально была отменена в ряде областей. На фоне воя сирен продолжают звучать взрывы на западе Незалежной. ВС РФ активно громят город Ровно, сообщает издание «Общественное. Новости».

Куда именно пришлась атака — неизвестно. Сирены вновь зазвучали в Киеве и всех остальных регионах страны, о чём свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения. Взрывы сотрясли и город Дубно, вызванные ударом российско крылатой ракеты Х-101, сообщает Telegram-канал «Осведомитель». Целью ВС РФ, предположительно, стали военный аэродром и крупная нефтебаза.

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Ранее сообщалось, что Российская армия начала наносить массированные удары по Незалежной. Взрывы слышны и в районе Ровно. Утром военкоры доложили, что ВКС России нанесли удар четырьмя сверхзвуковыми крылатыми ракетами Х-22 «Буря» с ракетоносцев Ту-22М3 по стратегически важному острову Змеиный в Чёрном море.

Наталья Афонина
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