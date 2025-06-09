Украинский город Дубно сотрясли взрывы после прилёта российской ракеты Х-101
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mny-Jhee
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога, которая изначально была отменена в ряде областей. На фоне воя сирен продолжают звучать взрывы на западе Незалежной. ВС РФ активно громят город Ровно, сообщает издание «Общественное. Новости».
Куда именно пришлась атака — неизвестно. Сирены вновь зазвучали в Киеве и всех остальных регионах страны, о чём свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения. Взрывы сотрясли и город Дубно, вызванные ударом российско крылатой ракеты Х-101, сообщает Telegram-канал «Осведомитель». Целью ВС РФ, предположительно, стали военный аэродром и крупная нефтебаза.
Ранее сообщалось, что Российская армия начала наносить массированные удары по Незалежной. Взрывы слышны и в районе Ровно. Утром военкоры доложили, что ВКС России нанесли удар четырьмя сверхзвуковыми крылатыми ракетами Х-22 «Буря» с ракетоносцев Ту-22М3 по стратегически важному острову Змеиный в Чёрном море.