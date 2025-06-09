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Регион
9 июня, 09:51

В Кремле заявили о создании буферной зоны в ходе наступления ВС РФ под Днепропетровском

Песков: Наступление под Днепропетровском ведётся для создания буферной зоны

Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Наступление ВС РФ в Днепропетровской области ведётся в том числе для создания буферной зоны на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В том числе, безусловно», — сказал представитель Кремля.

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Напомним, что накануне Минобороны РФ официально подтвердило информацию о заходе российских войск в Днепропетровскую область. Западные СМИ уже пишут, что ВС РФ, вошедшие на территорию Днепропетровской области, нанесли символический и стратегический удар по Украине и что утрата Днепропетровской области станет поворотным моментом для Киева.

Александра Вишнякова
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