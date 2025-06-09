Сдаться или умереть: Бригады ВСУ сами забрались в «‎котёл», уничтожив единственный путь в тыл

Подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) оказались в ловушке Армии России на Южно-Донецком направлении из-за своей же ошибки. Солдаты противника взорвали мост через реку Мокрые Ялы вблизи села Комар в ДНР, который был единственным путём для их отступления. Об этом рассказали в силовых структурах.

Российская группировка войск «Восток» наносит удары по логову ВСУ в Комаре. Видео © X / voin_dv

«Для них этот путь был единственным, по которому они могли бы выйти, поскольку все остальные дороги и территории полностью под нашим контролем», — уточнил источник ТACC.