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Регион
9 июня, 06:35
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Сдаться или умереть: Бригады ВСУ сами забрались в «‎котёл», уничтожив единственный путь в тыл

ВСУ взорвали мост под Комаром и заблокировали себя под огнём Армии РФ

Обложка © X / voin_dv

Обложка © X / voin_dv

Подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) оказались в ловушке Армии России на Южно-Донецком направлении из-за своей же ошибки. Солдаты противника взорвали мост через реку Мокрые Ялы вблизи села Комар в ДНР, который был единственным путём для их отступления. Об этом рассказали в силовых структурах.

Российская группировка войск «Восток» наносит удары по логову ВСУ в Комаре. Видео ©  X / voin_dv

«Для них этот путь был единственным, по которому они могли бы выйти, поскольку все остальные дороги и территории полностью под нашим контролем», — уточнил источник ТACC.

Сейчас украинские бригады находятся в ловушке, заблокированные в зоне огневого поражения ВС России. Угодившим в «клещи» ВСУшникам на этом участке фронта «предъявили ультиматум».

Тем временем Украина внезапно перенесла сроки приёма 6000 тел своих погибших военных и обмена военнопленными. Разумеется, это не понравилось самим украинским солдатам, находящимся в плену, в связи с чем они потребовали ускорить процесс их возвращения. С трудом верится, что Киеву не наплевать, но в Минобороны до сих пор ждут ответа. Жуткая картина с застрявшими на границе телами ВСУшников поразила иностранных журналистов. Голландская активистка назвала это преступлением Киева.

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Андрей Бражников
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