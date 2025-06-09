Российские силовые структуры фиксируют поток необычных обращений, связанных с конфликтом на Украине. Особое внимание привлекают запросы от украинских взыскателей долгов, которые обращаются к российским ведомствам за информацией о судьбе призванных в ВСУ должников. Их цель — оценить перспективы возврата задолженности с учётом возможных сроков обмена пленными.

Проект «Северный ветер», авторами которого являются военнослужащие группировки войск «Север», поведали интересную историю про пленного солдата теробороны «Львовской» бригады ВСУ Андрея Карпиеца. Именно из-за его задолженности украинских коллекторов вышли на связь с военнослужащими ВС РФ. Они поинтересовались, каковы шансы на обмен солдата и стоит ли ожидать, что он рассчитается с долгами.