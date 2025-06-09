«Когда обмен?» Украинские коллекторы достали должника из ВСУ в плену Армии России
«СВ»: Украинские коллекторы связались с ВС РФ из-за пленного бойца ВСУ с долгом
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Российские силовые структуры фиксируют поток необычных обращений, связанных с конфликтом на Украине. Особое внимание привлекают запросы от украинских взыскателей долгов, которые обращаются к российским ведомствам за информацией о судьбе призванных в ВСУ должников. Их цель — оценить перспективы возврата задолженности с учётом возможных сроков обмена пленными.
Проект «Северный ветер», авторами которого являются военнослужащие группировки войск «Север», поведали интересную историю про пленного солдата теробороны «Львовской» бригады ВСУ Андрея Карпиеца. Именно из-за его задолженности украинских коллекторов вышли на связь с военнослужащими ВС РФ. Они поинтересовались, каковы шансы на обмен солдата и стоит ли ожидать, что он рассчитается с долгами.
При этом российские структуры получают запросы и от самих украинских дезертиров и лиц, уклоняющихся от мобилизации. Родственники украинских военнослужащих, особенно из Сумской области, активно призывают своих близких капитулировать перед российскими войсками. Для этого им пересылают российские патриотические видеороролики и музыкальные записи. Только за май было зафиксировано более 3,5 тысячи подобных запросов о сдаче в плен от семей бойцов ВСУ.