Семьи тысяч отчаявшихся солдат ВСУ сообщили Армии России об их желании сдаться в плен

Родственники украинских военнослужащих 3,5 тысячи раз связывались с представителями российских силовых структур, чтобы сообщить об их желании сдаться в плен и узнать, как происходит процедура.

Всего таких сообщений было 3 586. Их присылают родные и близкие солдат ВСУ, которые хотят сдаться в плен или найти родственников. За месяц 24 раза украинские военные приходили к позициям ВС РФ, чтобы сложить оружие.

«Большая часть ещё находится в работе — это весьма сложный и кропотливый процесс, который реализуется вне публичной плоскости», — рассказал ТАCC источник в силовых ведомствах.