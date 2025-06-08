Семьи тысяч отчаявшихся солдат ВСУ сообщили Армии России об их желании сдаться в плен
Родные бойцов ВСУ в мае 3,5 тысячи раз связывались с РФ по вопросам сдачи в плен
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Родственники украинских военнослужащих 3,5 тысячи раз связывались с представителями российских силовых структур, чтобы сообщить об их желании сдаться в плен и узнать, как происходит процедура.
Всего таких сообщений было 3 586. Их присылают родные и близкие солдат ВСУ, которые хотят сдаться в плен или найти родственников. За месяц 24 раза украинские военные приходили к позициям ВС РФ, чтобы сложить оружие.
«Большая часть ещё находится в работе — это весьма сложный и кропотливый процесс, который реализуется вне публичной плоскости», — рассказал ТАCC источник в силовых ведомствах.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Сумской области родственники бойцов Вооружённых сил Украины уговаривают их сдаваться в плен российской армии. Некоторые из них присылают им патриотические видео и песни, чтобы замотивировать их на такое решение.