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4 июня, 04:44

Родственники солдат ВСУ в Сумской области просят их сдаваться в плен ВС РФ

Военнослужащие ВСУ. Обложка © president.gov.ua

Военнослужащие ВСУ. Обложка © president.gov.ua

Родные солдат Вооружённых сил Украины, находящихся в Сумской области, активно призывают их сдаться в плен российским войскам. По данным силовых структур РФ, родственники направляют своим близким патриотические видеоролики и песни, чтобы повлиять на их решение.

С начала 2025 года зафиксировано увеличение случаев, когда близкие насильно мобилизованных украинских военнослужащих оказывают значительное давление на них, призывая сложить оружие. Например, мать пограничника Евгения Беспарточного неоднократно связывалась с сыном по видеосвязи, демонстрируя ему белый платочек как символ необходимого выбора. Также были случаи, когда жёны отправляли мужьям патриотические песни и видеоролики.

Источник ТАСС в российских силовых структурах отметил, что многие украинки в социальных сетях открыто заявляют о том, что единственным шансом на выживание для их близких является сдача в плен и ожидание окончания конфликта. Родственники украинских военнослужащих чаще всего обращаются к российским силам через специализированные чат-боты, прося помощи в эвакуации или содействии в безопасной сдаче в плен.

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Ранее Life.ru писал, что бойцы ВСУ стали чаще сдаваться в плен благодаря родственникам в России. Российские силовики ежедневно обрабатывают более 100 обращений от близких солдат ВСУ, которые хотят вызволить их из рядов украинской армии.

Юния Ларсон
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