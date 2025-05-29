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29 мая, 13:19

Ели запаренное зерно: Москалькова рассказала об условиях содержания курян в украинском плену

Москалькова: Киев ограничил доступ МККК к пленным из Курской области

Обложка © Официальный канал Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации

Обложка © Официальный канал Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила о критическом ухудшении условий содержания российских граждан из Курской области, удерживаемых на Украине. По её словам, киевский режим резко ограничил к ним доступ представителей Международного комитета Красного Креста (МККК), что немедленно сказалось на их положении.

На сегодняшний день 140 жителей Курской области уже вернулись в Россию, однако 34 человека до сих пор находятся в украинском плену, в основном в Сумах. Освобождённые свидетельствовали, что после прекращения визитов МККК их рацион сократился до запаренного зерна — еды, которая годится разве что для того, чтобы не умереть голодной смертью. Более того, удерживаемых подвергали психологическому давлению, заставляя под запись камер озвучивать выгодные украинской стороне заявления и убеждая, что Россия якобы отказалась от их возвращения.

Татьяна Москалькова в разговоре с журналистами также подчеркнула недопустимость такого бесчеловечного обращения, она намерена обратиться к президенту МККК с призывом немедленно возобновить регулярные посещения российских граждан и обеспечить соблюдение их прав.

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Ранее Татьяна Москалькова сообщила, что некоторых вернувшихся из украинского плена мирных жителей в России пришлось госпитализировать. По её словам, они получили ранения, а их психика пошатнулась. Она уточняла, что Киев до сих пор продолжает удерживать у себя 34 гражданских лица.

Владимир Озеров
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