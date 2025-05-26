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Регион
26 мая, 10:27

«Как собака стал»: Вернувшийся из украинского плена боец РФ боится, что его не узнает жена

«Звезда»: Боец ВС РФ похудел на 40 кг за время пребывания в украинском плену

Боец ВС РФ, который вернулся из украинского плена. Обложка © Телеканал «Звезда»

Боец ВС РФ, который вернулся из украинского плена. Обложка © Телеканал «Звезда»

Боец Армии России потерял почти 40 килограммов веса, пока находился в плену на Украине. Об этом военнослужащий рассказал, когда вернулся в Московскую область в результате масштабного обмена.

Вернувшийся домой в рамках обмена пленными российский боец звонит супруге. Видео © Телеканал «Звезда»

«Смотри, я худой. Как собака стал. Потерял 37 килограмм. Ты меня представляешь такого? А то ещё не узнаешь», — приводит телеканал «Звезда» фрагмент его беседы с супругой по телефону.
«Спасибо Родине и президенту!»: Появилось видео с бойцами ВС РФ, вернувшимися из плена
«Спасибо Родине и президенту!»: Появилось видео с бойцами ВС РФ, вернувшимися из плена

Напомним, что в рамках крупного обмена по формуле 1000 на 1000 между Россией и Украиной домой вернулись 880 военнослужащих ВС РФ и 120 гражданских лиц. Сам процесс осуществлялся в три этапа. Самолёты с обменянными военнослужащими Армии России приземлились в Подмосковье вчера вечером.

Юрий Лысенко
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