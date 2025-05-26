«Как собака стал»: Вернувшийся из украинского плена боец РФ боится, что его не узнает жена
«Звезда»: Боец ВС РФ похудел на 40 кг за время пребывания в украинском плену
Боец ВС РФ, который вернулся из украинского плена. Обложка © Телеканал «Звезда»
Боец Армии России потерял почти 40 килограммов веса, пока находился в плену на Украине. Об этом военнослужащий рассказал, когда вернулся в Московскую область в результате масштабного обмена.
Вернувшийся домой в рамках обмена пленными российский боец звонит супруге. Видео © Телеканал «Звезда»
«Смотри, я худой. Как собака стал. Потерял 37 килограмм. Ты меня представляешь такого? А то ещё не узнаешь», — приводит телеканал «Звезда» фрагмент его беседы с супругой по телефону.