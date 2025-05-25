Самолёты с освобождёнными из плена бойцами ВС РФ приземлились в Подмосковье
В Подмосковье приземлились самолёты с освобождёнными из украинского плена российскими военнослужащими на борту. Об этом сообщает телеканал «Звезда».
В Подмосковье прибыли самолёты с российскими военнослужащими. Видео © Telegram / Zvezdanews
В Россию вернулись ещё 303 бойца. Они пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны РФ.
Напомним, в рамках обмена «1000 на 1000» между Москвой и Киевом в Россию вернулись 880 военнослужащих и 120 гражданских лиц, что стало завершающим этапом процесса. Процесс обмена проходил в три этапа.
Обложка © Telegram / Zvezdanews