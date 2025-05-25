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25 мая, 16:53

Самолёты с освобождёнными из плена бойцами ВС РФ приземлились в Подмосковье

В Подмосковье приземлились самолёты с освобождёнными из украинского плена российскими военнослужащими на борту. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

В Подмосковье прибыли самолёты с российскими военнослужащими. Видео © Telegram / Zvezdanews

В Россию вернулись ещё 303 бойца. Они пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны РФ.

«Спасибо Родине и президенту!»: Появилось видео с бойцами ВС РФ, вернувшимися из плена
«Спасибо Родине и президенту!»: Появилось видео с бойцами ВС РФ, вернувшимися из плена
Напомним, в рамках обмена «1000 на 1000» между Москвой и Киевом в Россию вернулись 880 военнослужащих и 120 гражданских лиц, что стало завершающим этапом процесса. Процесс обмена проходил в три этапа.

Обложка © Telegram / Zvezdanews

Наталья Демьянова
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