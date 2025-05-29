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Регион
29 мая, 07:09

«‎Сказались месяцы лишений»: Спасённых из плена ВСУ курян пришлось срочно госпитализировать

Два жителя Курской области были госпитализированы после возвращения из плена ВСУ

Пленные россияне вернулись в Курскую область. Обложка © Telegram / Пресс-служба Минздрава Курской области

Пленные россияне вернулись в Курскую область. Обложка © Telegram / Пресс-служба Минздрава Курской области

Шесть жителей приграничья Курской области, наконец, вернулись с Украины. Однако для двоих из них долгожданный приезд на родину обернулся немедленной госпитализацией. Полученные ранения и тяжёлые психические испытания, пережитые за месяцы в ходе вторжения ВСУ, серьёзно подорвали их здоровье, сообщила пресс-служба регионального минздрава.

«Два человека сразу же после осмотра были госпитализированы в стационар третьего уровня, Областную многопрофильную клиническую больницу», — написала она в своём телеграм-канале.

Трое других уже встретились с близкими. По прибытии в Курскую область всех освобождённых осмотрели медицинские специалисты. На место заблаговременно приехала скорая помощь.

Житель Курской области подорвался на мине ВСУ, замаскированной под пакет
Житель Курской области подорвался на мине ВСУ, замаскированной под пакет

Ранее Life.ru рассказывал, что жители Курской области, которых освободили из украинского плена, вернулись в родные края и были помещены в ПВР. Представители прокуратуры отметили, что солдаты ВСУ в ходе своего вторжения убили 313 гражданских.

Владимир Озеров
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