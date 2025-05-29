«Сказались месяцы лишений»: Спасённых из плена ВСУ курян пришлось срочно госпитализировать
Два жителя Курской области были госпитализированы после возвращения из плена ВСУ
Пленные россияне вернулись в Курскую область. Обложка © Telegram / Пресс-служба Минздрава Курской области
Шесть жителей приграничья Курской области, наконец, вернулись с Украины. Однако для двоих из них долгожданный приезд на родину обернулся немедленной госпитализацией. Полученные ранения и тяжёлые психические испытания, пережитые за месяцы в ходе вторжения ВСУ, серьёзно подорвали их здоровье, сообщила пресс-служба регионального минздрава.
«Два человека сразу же после осмотра были госпитализированы в стационар третьего уровня, Областную многопрофильную клиническую больницу», — написала она в своём телеграм-канале.
Трое других уже встретились с близкими. По прибытии в Курскую область всех освобождённых осмотрели медицинские специалисты. На место заблаговременно приехала скорая помощь.
Ранее Life.ru рассказывал, что жители Курской области, которых освободили из украинского плена, вернулись в родные края и были помещены в ПВР. Представители прокуратуры отметили, что солдаты ВСУ в ходе своего вторжения убили 313 гражданских.