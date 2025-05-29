«‎Сказались месяцы лишений»: Спасённых из плена ВСУ курян пришлось срочно госпитализировать

Шесть жителей приграничья Курской области, наконец, вернулись с Украины. Однако для двоих из них долгожданный приезд на родину обернулся немедленной госпитализацией. Полученные ранения и тяжёлые психические испытания, пережитые за месяцы в ходе вторжения ВСУ, серьёзно подорвали их здоровье, сообщила пресс-служба регионального минздрава.

«Два человека сразу же после осмотра были госпитализированы в стационар третьего уровня, Областную многопрофильную клиническую больницу», — написала она в своём телеграм-канале.