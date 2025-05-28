Житель Курской области подорвался на мине ВСУ, замаскированной под пакет

В селе Званном Глушковского района местный житель подорвался на мине, оставленной ВСУ. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. По его словам, 36-летний мужчина поднял пакет на автодороге, в результате чего произошла детонация. Житель получил травмы, несовместимые с жизнью.

«Уважаемые жители, вновь обращаюсь к каждому: в приграничных районах до сих пор крайне небезопасно! Наши сапёры каждый день обезвреживают десятки тысяч неразорвавшихся боеприпасов. Пожалуйста, не возвращайтесь в приграничье, пока там не станет полностью безопасно! Берегите себя!» — написал Хинштейн у себя в телеграм-канале.