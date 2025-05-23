Гарнизон ВСУ перед бегством из-под Курска расставил смертоносные 3D-мины нового типа
МЧС: В Курской области сапёры обезвреживают мины, напечатанные на 3D-принтере
Пиротехники МЧС России обезвреживают кустарные мины на границе. Обложка © Telegram / МЧС России
В приграничных районах Курской области сапёры МЧС России приступили к обезвреживанию украинских мин нового типа, изготовленных с использованием 3D-печати. Смертоносные «сюрпризы» имеют пластиковый корпус и содержат около 40 граммов взрывчатого вещества.
«Из-за внешнего вида эти мины получили прозвища «эклеры» или «мыльницы». Их дистанционно устанавливают с помощью беспилотников. Мины небольшие, около 10 сантиметров в диаметре и почти незаметны на земле. Противник маскирует их, обклеивая травой и листьями», – рассказал командир группы разминирования с позывным Белый.
По данным МЧС РФ, с августа 2024 года сапёры отряда обезвредили на территории Курской области более 5,3 тысячи опасных боеприпасов, оставленных ВСУ. В министерстве подчеркнули, что разминирование приграничных территорий продолжается с использованием роботизированной техники.
Ранее Life.ru рассказал, что недавно специалисты сводного отряда разминирования МЧС России смогли обезвредить киевскую противопехотную мину ПВП-50. Она является аналогом российской МОН-50 и американской Claymore. Мину обнаружили при обследовании одного из населённых пунктов Курской области.