Гарнизон ВСУ перед бегством из-под Курска расставил смертоносные 3D-мины нового типа

В приграничных районах Курской области сапёры МЧС России приступили к обезвреживанию украинских мин нового типа, изготовленных с использованием 3D-печати. Смертоносные «сюрпризы» имеют пластиковый корпус и содержат около 40 граммов взрывчатого вещества.

«Из-за внешнего вида эти мины получили прозвища «эклеры» или «мыльницы». Их дистанционно устанавливают с помощью беспилотников. Мины небольшие, около 10 сантиметров в диаметре и почти незаметны на земле. Противник маскирует их, обклеивая травой и листьями», – рассказал командир группы разминирования с позывным Белый.

По данным МЧС РФ, с августа 2024 года сапёры отряда обезвредили на территории Курской области более 5,3 тысячи опасных боеприпасов, оставленных ВСУ. В министерстве подчеркнули, что разминирование приграничных территорий продолжается с использованием роботизированной техники.