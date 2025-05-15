В ЛНР показали мины-грибы, которые ВСУ раскидали в лесах при отступлении
ВСУ раскидали в лесах под Кременной в ЛНР замаскированные под грибы мины
Мина-гриб. Фото © Telegram / glavakrm
В Луганской Народной Республике (ЛНР) нашли украинские мины, замаскированные под грибы. Об этом рассказал глава администрации Кременского муниципального округа Вячеслав Третьяков. Он призвал жителей быть осторожными.
«В администрацию округа поступила информация о том, что противник при отступлении применяет гриб мины в лесополосах и лесистой местности. Эти устройства могут выглядеть как обычные предметы, но на самом деле представляют собой серьёзную угрозу», — написал чиновник в своём телеграм-канале.
Третьяков призвал земляков ни в коем случае не трогать эти предметы во избежание фатальных последствий. Также глава администрации обратился к жителям с просьбой воздержаться от посещения лесов, а о подозрительных предметах или ситуации сообщать властям.
Ранее сообщалось, что жители Курской области используют тайные тропы, чтобы обойти запрет на свободное перемещение в ряде населённых пунктов. Некоторые из них получили ранения и травмы от мин и взрывчатых устройств. При отступлении ВСУ заминировали множество объектов в Курской области, в том числе кладбища.