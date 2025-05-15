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Регион
15 мая, 10:48

В ЛНР показали мины-грибы, которые ВСУ раскидали в лесах при отступлении

ВСУ раскидали в лесах под Кременной в ЛНР замаскированные под грибы мины

Мина-гриб. Фото © Telegram / glavakrm

Мина-гриб. Фото © Telegram / glavakrm

В Луганской Народной Республике (ЛНР) нашли украинские мины, замаскированные под грибы. Об этом рассказал глава администрации Кременского муниципального округа Вячеслав Третьяков. Он призвал жителей быть осторожными.

«В администрацию округа поступила информация о том, что противник при отступлении применяет гриб мины в лесополосах и лесистой местности. Эти устройства могут выглядеть как обычные предметы, но на самом деле представляют собой серьёзную угрозу», — написал чиновник в своём телеграм-канале.

Третьяков призвал земляков ни в коем случае не трогать эти предметы во избежание фатальных последствий. Также глава администрации обратился к жителям с просьбой воздержаться от посещения лесов, а о подозрительных предметах или ситуации сообщать властям.

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Ранее сообщалось, что жители Курской области используют тайные тропы, чтобы обойти запрет на свободное перемещение в ряде населённых пунктов. Некоторые из них получили ранения и травмы от мин и взрывчатых устройств. При отступлении ВСУ заминировали множество объектов в Курской области, в том числе кладбища.

Никита Никонов
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