В ЛНР показали мины-грибы, которые ВСУ раскидали в лесах при отступлении

В Луганской Народной Республике (ЛНР) нашли украинские мины, замаскированные под грибы. Об этом рассказал глава администрации Кременского муниципального округа Вячеслав Третьяков. Он призвал жителей быть осторожными.

«В администрацию округа поступила информация о том, что противник при отступлении применяет гриб мины в лесополосах и лесистой местности. Эти устройства могут выглядеть как обычные предметы, но на самом деле представляют собой серьёзную угрозу», — написал чиновник в своём телеграм-канале.

Третьяков призвал земляков ни в коем случае не трогать эти предметы во избежание фатальных последствий. Также глава администрации обратился к жителям с просьбой воздержаться от посещения лесов, а о подозрительных предметах или ситуации сообщать властям.