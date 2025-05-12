Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 мая, 04:20

Российские сапёры обезвредили новую украинскую мину ПВП-50 в Курской области

Специалисты сводного отряда разминирования МЧС России успешно обезвредили украинскую противопехотную мину ПВП-50 2024 года выпуска. Как рассказал РИА «Новости» командир подразделения с позывным Пилат, эта мина, являющаяся аналогом российской МОН-50 и американской Claymore, была обнаружена при обследовании одного из недавно освобождённых населённых пунктов Курской области.

Боеприпас находился у входа в погреб частного дома, представляя серьёзную опасность для местных жителей. По словам сапёра, российские специалисты полностью изучили принцип действия этого образца и отработали технологию его обезвреживания.

«Знаем, что это за боеприпас и как с ним работать», — рассказал Пилат.

Пронзительное видео: Наши бойцы Есаул и Велес подорвались на мине и семь часов ждали подмоги
Пронзительное видео: Наши бойцы Есаул и Велес подорвались на мине и семь часов ждали подмоги

Ранее трагический инцидент произошёл в селе Марково Глушковского района Курской области. Гражданский автомобиль подорвался на вражеской мине, в результате чего погиб водитель.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Yarrrrrbright

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • МЧС России
  • Происшествия
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar