Специалисты сводного отряда разминирования МЧС России успешно обезвредили украинскую противопехотную мину ПВП-50 2024 года выпуска. Как рассказал РИА «Новости» командир подразделения с позывным Пилат, эта мина, являющаяся аналогом российской МОН-50 и американской Claymore, была обнаружена при обследовании одного из недавно освобождённых населённых пунктов Курской области.

Боеприпас находился у входа в погреб частного дома, представляя серьёзную опасность для местных жителей. По словам сапёра, российские специалисты полностью изучили принцип действия этого образца и отработали технологию его обезвреживания.

«Знаем, что это за боеприпас и как с ним работать», — рассказал Пилат.