Пронзительное видео: Наши бойцы Есаул и Велес подорвались на мине и семь часов ждали подмоги

Двое российских снайперов подорвались на мине на Херсонском направлении. В ожидании эвакуации они записали прощальное видео, сообщает Telegram-канал RT.

По информации канала, военнослужащий с позывным Есаул подорвался на взрывном устройстве во время выдвижения на задание. Его сослуживец Велес начал оказывать первую помощь, но в момент перевязки произошёл второй взрыв — в результате он лишился ноги.

Около семи часов бойцы ждали эвакуационную группу под непрекращающимися ударами беспилотников и артиллерии. Понимая серьёзность ситуации, они записали видеообращение к родным на случай гибели.

К моменту прибытия помощи Есаул скончался от потери крови. Велеса удалось эвакуировать и спасти.