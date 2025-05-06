Пронзительное видео: Наши бойцы Есаул и Велес подорвались на мине и семь часов ждали подмоги
RT публикует видео с двумя подорвавшимися на мине снайперами ВС РФ
Двое российских снайперов подорвались на мине на Херсонском направлении. В ожидании эвакуации они записали прощальное видео, сообщает Telegram-канал RT.
По информации канала, военнослужащий с позывным Есаул подорвался на взрывном устройстве во время выдвижения на задание. Его сослуживец Велес начал оказывать первую помощь, но в момент перевязки произошёл второй взрыв — в результате он лишился ноги.
Около семи часов бойцы ждали эвакуационную группу под непрекращающимися ударами беспилотников и артиллерии. Понимая серьёзность ситуации, они записали видеообращение к родным на случай гибели.
К моменту прибытия помощи Есаул скончался от потери крови. Велеса удалось эвакуировать и спасти.
Ранее военный с позывным Дробыш рассказал, как его спасли после удара вражеского дрона. Мужчина шесть дней ждал спасения и пил воду из луж. Дождался — на помощь пришли двое бойцов Армии России. К несчастью, один из них — напарник Юфи — подорвался на мине и ситуация очень осложнилась. Юфи бросил товарищей в беде и вытащил обоих.