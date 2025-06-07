ВСУ пытались уничтожить собственных бойцов в ДНР, сдавшихся в плен

В населённом пункте Фёдоровка в ДНР украинские военные предприняли попытку уничтожить свой минометный расчёт, перешедший на сторону ВС РФ. Об этом сообщил гвардеец-разведчик группировки войск «Восток» с позывным Хаски.

«В населённом пункте (Фёдоровка. — Прим. Life.ru) не было основного сопротивления огневого в плане «стрелкотни», в плане контакта с противником — потому, что две гранаты кидаешь, человек сдаётся. Человек не хотел воевать», — сказал Хаски в беседе с РИА «Новости».

В ходе штурма деревни российские солдаты взяли в плен украинский минометный расчёт. Как сообщил разведчик, командир пленных ВСУ, связавшись с ними по трофейной радиостанции, несколько раз отдавал приказ открыть огонь по российским военным, но миномётчики отказались это сделать.

По словам российского бойца, они придумали рискованный план, чтобы обмануть вражеские дроны. Когда прилетели «мавик» (дрон-разведчик) и FPV-дрон, они выбрали пленного, который был готов сотрудничать, и отправили его помахать возле радиостанции, притворившись, что у него проблемы со связью. В итоге, вражеский FPV-дрон по ошибке атаковал своих же минометчиков. Пленному повезло, он успел вернуться.