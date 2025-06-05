Ж/д катастрофа в Брянской области
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 июня, 12:26

Пленный ВСУшник заявил, что не хочет погибать на фронте «за сумки» жены Зеленского

Пленный боец ВСУ заявил, что не хочет погибать «за сумки» жены Зеленского

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Пленный украинский солдат заявил, что военнослужащие ВСУ не хотят воевать и погибать на фронте «за сумки» жены Владимира Зеленского. Он также добавил, что у военных отсутствует понимание целей боевых действий.

Со слов военнослужащего, сотрудники военкоматов (ТЦК) носят форму и знаки различия, но находятся вдали от передовой. В то же время, на фронт отправляют мобилизованных гражданских, что, по мнению солдата, привело к падению боевого духа и нежеланию участвовать в боях у многих ВСУшников.

«Нет желания у военных ребят воевать, потому что уже эта война надоела. Не знаешь, за что воюешь и за что жизнь отдаешь. Отдаем жизни за сумки Елены Зеленской», — приводит РИА «Новости» слова военнопленного.

В США жену Зеленского уличили в желании найти мужа на Западе
В США жену Зеленского уличили в желании найти мужа на Западе

А ранее пленный ВСУшник рассказал о жестоких приказах украинского командования. В частности, по его словам, в районе Часова Яра украинским военным было приказано открывать огонь по мирным жителям, пытавшимся эвакуироваться на территорию, контролируемую Россией.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Владимир Зеленский
  • ВСУ
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar