Пленный украинский солдат заявил, что военнослужащие ВСУ не хотят воевать и погибать на фронте «за сумки» жены Владимира Зеленского. Он также добавил, что у военных отсутствует понимание целей боевых действий.

Со слов военнослужащего, сотрудники военкоматов (ТЦК) носят форму и знаки различия, но находятся вдали от передовой. В то же время, на фронт отправляют мобилизованных гражданских, что, по мнению солдата, привело к падению боевого духа и нежеланию участвовать в боях у многих ВСУшников.

«Нет желания у военных ребят воевать, потому что уже эта война надоела. Не знаешь, за что воюешь и за что жизнь отдаешь. Отдаем жизни за сумки Елены Зеленской», — приводит РИА «Новости» слова военнопленного.